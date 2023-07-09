Події

11:14 09.07.2023

Через негоду на Харківщині знеструмлено 15 населених пунктів

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Через негоду на Харківщині знеструмлено 15 населених пунктів

Станом на ранок неділі внаслідок негоди в Чугуївському та Харківському районах області, а також у Краснокутській громаді знеструмлено 15 населених пунктів, окремі відключення є і в обласному центрі, повідомили в пресслужбі "Харківобленерго".

"По Харкову окремі відключення, пов'язані насамперед із падінням дерев і гілок на повітряні лінії електропередачі. Незважаючи на складні погодні умови, роботи з відновлення електропостачання розпочалися з вечора, тривали всю ніч і тривають зараз. До вечора 9 липня плануємо заживити всіх споживачів", - поінформувала пресслужба.

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС у Харківській області, через сильні зливи протягом вечора 8 липня і вночі 9 липня рятувальники 35 разів залучалися для надання допомоги населенню і комунальним службам, щоб розпиляти і прибрати дерева, що впали, і великі гілки.

"Працювали 35 одиниць рятувальної техніки та близько 170 чоловік особового складу ДСНС. Прибрано з проїзних шляхів і житлових кварталів близько 40 повалених дерев і великих гілок", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Теги: #негода #харківська_область #знеструмлення

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