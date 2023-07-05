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06:39 05.07.2023

5 липня: Яке сьогодні свято

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5 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 497 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 497 RUSSIAN AGRESSION

5 липня відзначають День працеголіків.

День Кирила і Мефодія в Чехії, День Конституції у Вірменії, День працівників судових органів Туркменістану.

Православна церква вшановує пам'ять єпископа Самосатського Євсевія.

Цього дня, 1841 року, було створено перше у світі туристичне агентство. Його відкрив 33-річний баптистський проповідник і активний борець із пияцтвом Томас Кук. Він організував першу у світі групову туристичну поїздку.

5 липня 1865 року, 158 років тому, при міністерстві фінансів США було створено секретний підрозділ для боротьби з фальшивомонетниками - Секретна служба Міністерства фінансів. Головним завданням цього підрозділу стала боротьба з виготовленням і розповсюдженням фальшивих грошей і цінних паперів.

У 1922 році, в цей день, були запроваджені "Нансенівські паспорти" для біженців.

5 липня 1946 року вважається Днем народження бікіні - під час показу мод у Парижі вперше представлено цей новий жіночий купальник.

Ще цього дня:

1965 - У Калуші (Івано-Франківська область) відкрито хіміко-металургійний комбінат;

1965 - У Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь;

1974 - У м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписала Всесвітню поштову конвенцію;

1985 - Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках із жердиною в Брюсселі із результатом 580 см.

1991 - Верховна Рада УРСР ухвалила заяву про безпідставність територіальних претензій Румунії до України щодо Північної Буковини та Подунав'я;

1994 - В Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувся перший випуск слухачів;

2014 - Українські війська звільнили міста Краматорськ і Слов'янськ від бойовиків "ДНР".

День працеголіків

5 липня професійне свято відзначають люди, з головою поглинені роботою і готові жертвувати багатьом заради своєї професії. Воно веде свою історію зі США і сьогодні відоме в багатьох країнах.

Його можуть вважати своїм професійним святом люди, які ставлять роботу і кар'єру вище за сім'ю, друзів, коханих людей, вважають за краще "жити на роботі", іноді забуваючи про звичайні людські радощі.

Церковне свято

Єпископ Самосатський Євсевій, чия пам'ять вшановується цього дня, жив у 4 столітті. Він відомий як захисник православного сповідання, затвердженого на першому Вселенському соборі в Нікеї. За це він зазнавав переслідувань, зокрема від імператора Констанція. Одного разу правитель дізнався, що у Євсевія зберігається якийсь акт, підписаний на соборі, і наказав його віддати. Єпископ сказав, що скоріше дозволить відсікти собі обидві руки, ніж зробить це.

Після Констанція на престол зійшов Юліан Відступник, і для християн почалися ще важчі часи - почалися відкриті гоніння. Але і в цей час Євсевій не припинив свою діяльність: в одязі воїна він пройшов через усю Сирію, Фінікію і Палестину, навертаючи людей у православ'я. У цей час він навчав священиків для порожніх церков, висвячував єпископів.

Коли Юліан Відступник помер, імператором став благочестивий Йовіан, за правління якого гоніння призупинилися. У цей час Євсевій порадив архієпископу Мелетію скликати Помісний собор в Антіохії, який підтвердив православне віровчення, схвалене на Вселенському соборі.

Загинув Євсевій від рук жінки - мешканки міста Доліхіни. Вона скинула з даху черепицю, яка пробила святителю голову. Помираючи, єпископ просив людей, які його оточували, не завдавати злочинниці зла.

Іменини: Василь, Гавриїл, Галактіон, Геннадій, Григорій, Уляна, Федір

Теги: #5липня
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