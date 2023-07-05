Італія заморозила активи росіян і білорусів на €2 млрд

Директор Служби фінансової розвідки Енцо Серата у своєму річному звіті повідомив про замороження активів 80 суб'єктів із Росії та Білорусі на суму близько €2 млрд, повідомляє видання la Repubblica у вівторок.

Серата заявив, що вартість заморожених активів росіян та білорусів, включаючи ліквідовані предмети розкоші, такі як вілли, яхти та дорогі автомобілі, склала близько €2 млрд.

"Це загальна оцінна вартість економічних ресурсів, заморожених для російських та білоруських суб'єктів через санкції, що послідували за агресією проти України", - сказано в матеріалі.

За словами Серати, на кінець червня 2023 року було заморожено "170 фінансових відносин на ім'я 80 суб'єктів. Загальна сума заморожених коштів перевищила 330 мільйонів євро".