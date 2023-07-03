У Сумах у вівторок оголошено День жалоби

У вівторок у Сумах оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки дронами з боку РФ, повідомив міський голова Олександр Лисенко.

"На жаль, станом на 19:00 загинули 2 людини, 19 поранених. 15 було надано медичну допомогу, у закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, із них 2 - у реанімації", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За його даними, шістьом мешканцям будинку надано тимчасове житло в гуртожитку. Решта розмістилися у родичів.

"Завтра, 4 липня, у місті оголошено День жалоби за загиблими. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Лисенко.

Як повідомлялося, загалом станом на 10:49 понеділка було зафіксовано чотири прильоти ударних безпілотників типу "Shahed 136" по центру Сум. Унаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки.