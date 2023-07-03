СБУ припинила незаконну діяльність сервісу, який давав змогу росіянам анонімно телефонувати в Україну

Служба безпеки України (СБУ) встановила і повідомила про підозру чотирьом організаторам нелегального сервісу, що давав змогу громадянам країни-агресора анонімно телефонувати в Україну.

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили ділків, які здійснювали перемаршрутизацію міжнародних дзвінків в Україну. Їхні послуги давали змогу будь-кому з-за кордону анонімно телефонувати в нашу державу. Цим каналом користувалися також росіяни, що створювало додаткову загрозу національній безпеці України", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Слідство встановило, що для обходу центрів комутації вітчизняних операторів фігуранти використовували проксі-сервери, новітні технології IP-телефонії та спеціалізоване програмне забезпечення, що робило всі дзвінки, які проходили через нелегальний сервіс, невидимими для українських правоохоронних органів.

Згідно з наявними даними, ця незаконна діяльність щотижня приносила підозрюваним до $50 тис.

"Щоб "заплутати сліди", організатори "бізнесу" використовували підставних осіб з-поміж соціально незахищених верств населення. Проте українська спецслужба викрила та припинила незаконну діяльність", - наголошується в повідомленні.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили чотирьом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Заходи здійснювали співробітники СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.