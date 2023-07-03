Окупанти ввечері завдали ракетного удару по Покровську, загинула людина

У неділю ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області, внаслідок чого загинула одна особа, пошкоджено будівлю хлібозаводу, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в телеграм-каналі.

У понеділок уранці ворог завдав ракетного удару по берегу водосховища в Краматорській громаді, постраждалих немає.

На волноваському напрямку окупанти 26 разів обстріляли з артилерії Вугледар, із РСЗВ "Град" було обстріляно Максимівку.

На донецькому напрямку ворог обстріляв Курахове, внаслідок чого пошкоджено будівлю підприємства. Також зафіксовано поодинокі обстріли в Авдіївці.

На горлівському напрямку противник здійснив обстріли Міньківки, Васюківки та Роздолівки Соледарської громади.

На лисичанському напрямку через обстріли в Сіверську поранено одну людину, пошкоджено три будинки. Росіяни обстріляли з РСЗВ околиці Званівської громади.

Загалом за добу внаслідок обстрілів загинули двоє жителів області, поранено - трьох.