Окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, без постраждалих

Російські окупанти в неділю завдали артилерійських ударів по Нікополю і Марганецькій територіальній громаді Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Більше десятка випущених снарядів. Протягом дня агресор двічі завдав ударів по Нікопольському району. Стріляв із важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Найголовніше, що обійшлося без постраждалих. Рятувальники з'ясовують наслідки обстрілів", - написав Лисак у телеграмі.