Грета Тунберг не вважає достатньою реакцію світу на вибух Каховської ГЕС
Шведська екоактивістка Грета Тунберг не вважає реакцію світу на вибух дамби на Каховській ГЕС достатньою.
"Я не думаю, що реакція світу на цей екоцид була достатньою. Я взагалі не думаю, що будь-яка реакція достатня. Бо просто не вистачає слів, щоб описати ці жорстокості", - сказала вона на брифінгу в четвер у Києві.
Тунберг бере участь у першому засіданні Міжнародної групи з екологічних наслідків війни в Києві.
"Я думаю, що дуже складно, як потрібно відреагувати на речі, що відбуваються, особливо в очах людей, які першими від цього страждають. Я думаю, що потрібно більше чути тих, хто страждає, постраждалих, щоб вони були першими, хто доносить інформацію про те, що відбувається безпосередньо на місці", - зазначила вона.
"Так що, коротко, - я не думаю, що реакція достатня. Ми повинні голосніше говорити про це, повинні розширювати обізнаність про те, що відбувається. І ми також повинні пам'ятати, що цей випадок, на жаль, не унікальний. Це лише одна частина війни, військових дій, що тривають. Це лише один приклад повномасштабної агресії, яка відбувається в Україні і тих злочинів, які Росія здійснює в Україні", - сказала також вона.