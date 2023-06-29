29 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 491 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 491 RUSSIAN AGRESSION

29 червня відзначають Міжнародний день тропіків, Всесвітній день промислового дизайну, Всесвітній день склеродермії, День інженера в Еквадорі, День Папи Римського, День Центральної провінції на Соломонових островах, День ветеранів у Нідерландах, День учителя в Нікарагуа, День муніципалітету Ніколас Ромеро в Мексиці, День нафтовика в Бразилії, День хрусткої карамелі з мигдалем у США, Національний день біосферних заповідників та біологічних коридорів Сальвадора, Національний день рису в Непалі.

Ще сьогодні фестиваль театру, музики і танцю "Грек" у Барселоні, Міжнародний фестиваль джазу в Монреалі.

День святих апостолів Петра і Павла у західних християн.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Тихона.

У мусульман Дні ат-Ташрік.

Міжнародний день тропіків

У червні 2014 року Генасамблея ООН заслухала доповідь Нобелівської лауреатки Аун Сан Су Чжі щодо тропіків. У 2016 році ООН в пам'ять про дату доповіді, що відбулася 29 червня, постановила заснувати Міжнародний день тропіків і відзначати його щорічно в цей день.

Тропіки - це частина Землі, укладена між тропіком Рака і тропіком Козерога. Хоча топографія та інші чинники сприяють зміні клімату, у тропічних місцях зазвичай тепла погода і мало сезонних змін у щоденній температурі. Важливою особливістю тропіків є переважання дощів у вологих внутрішніх районах поблизу екватора, а також те, що сезонність опадів збільшується з віддаленням від екватора.

Доповідь Аун Сан Су Чжі присвячувалася розкриттю цілого комплексу проблем, що постали на шляху розвитку країн і народів, які проживають на території тропічної природної зони. З урахуванням того, що ці території як регіон становлять близько 40% всієї території світу, слугують місцем проживання понад 80% біологічних видів, містять значну частину мов і культур планети, носіями яких є народи, які проживають тут, було зроблено висновок про те, що зона тропіків є найважливішою складовою в системі сталого розвитку планети.

Ще цього дня:

1945 - Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР;

1949 - у ПАР почала діяти політика апартеїду. Набрав чинності закон, що забороняє расово змішані шлюби;

2001 - Кофі Аннан переобраний Генеральним секретарем ООН на другий термін;

2004 - Офіційний візит до Ватикану Вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія Першого;

2007 - У США надійшов у продаж перший iPhone.

Церковне свято

День святих апостолів Петра і Павла у католиків

Апостолів Петра і Павла особливо шанують як учнів Ісуса Христа, які після його смерті і воскресіння почали проповідувати і поширювати вчення Євангелія по всьому світу.

Свято святих апостолів Петра і Павла, що відзначається 29 червня, спочатку було запроваджено в Римі, єпископи якого за вченням Західної Церкви вважаються спадкоємцями апостола Петра, а потім поширилося і в інших християнських країнах. У низці країн його святкують як державне свято.

Петро (Симон) займався риболовлею і був покликаний Ісусом Христом в апостоли разом із братом Андрієм. Петро отримав призначення стати "основою" церкви Христа, йому доручають ключі від небесного царства. Згідно з ученням Римо-католицької церкви, це говорить про те, що Петру вручили реальну владу і юридичні повноваження, і що ці повноваження - з огляду на те, що церква існуватиме до кінця часів, - мають бути передані його наступникам. Петро був першим з апостолів, кому Христос з'явився після свого воскресіння. Після смерті Христа Петро займався проповідницькою діяльністю.

День пам'яті Святителя Тихона

Святитель Тихон, чия пам'ять вшановується православною церквою цього дня, народився в місті Амафунт на острові Кіпр. Батьки виховали сина в благочесті, навчили його читання Священних книг. Ще в юному віці в Тихона проявився дар чудотворення. Одного разу його батько, пекар, відправив сина продавати хліб, але хлопчик усе роздав біднякам безкоштовно. Батько розгнівався, але Тихон процитував рядки зі Священного писання: "Той, хто дає Богові, сторицею прийме". І справді: коли пекар зазирнув у своє сховище, яке до цього було порожнім, він зі здивуванням побачив, що воно повне хліба.

Благочестивого юнака прийняли в церковний клір читцем, а потім єпископ Мемнон посвятив його в сан диякона. Після смерті єпископа його місце зайняв Тихон. Він активно викорінював залишки язичництва на Кіпрі, знищував ідольські капища і просував християнську віру. Святитель прославився добротою і милосердям - навіть щодо язичників, до яких він намагався донести Слово Боже.

Іменини: Єфрем, Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихон, Феофан.