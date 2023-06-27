Події

19:07 27.06.2023

Харків'янин, який пропонував розмістити гроші на депозит під високі відсотки, привласнив понад 1,3 млн грн

2 хв читати
Харків'янин, який пропонував розмістити гроші на депозит під високі відсотки, привласнив понад 1,3 млн грн

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури заочно повідомили 33-річному харків’янину про підозру за фактами шахрайства, скоєного повторно, яке завдало значної шкоди потерпілим (ч.1,2,3 ст.190 КК України).

"Харків'янин тривалий час проводив аферу, представляючись працівником відомої іноземної компанії. Для імітації добросовісної ділової репутації він закликав своїх знайомих класти гроші на депозитний рахунок в електронному кабінеті з метою нарахування відсотків (від 12% до 80%)... На гачок потрапили п'ять осіб. Загальна сума матеріальних збитків становить понад 1,3 млн грн", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, потерпілі передавали підозрюваному гроші (за його словами, депозити мали бути тільки в доларах або євро) особисто під час зустрічей, після чого він створював клієнту особистий електронний кабінет на сайті, який сам же і створив. На цьому сайті потерпілі постійно бачили суму грошей, які їм нібито надходять. Крім того, там постійно з'являлися вигідні пропозиції, нові тарифи, що вводило людей в оману ще більше.

Щоб не бути спійманим на гарячому, підозрюваний іноді передавав "клієнтам" відсотки, які вони "заробили" на сайті. Насправді, це була частина грошей, яку раніше вони самі йому передали.

Підозрюваний просив клієнтів розповідати знайомим про компанію і просив залучити їх до вигідної пропозиції отримати якомога більше грошей.

Наразі чоловік переховується від слідства. Вирішується питання про оголошення його в розшук.

 

 

Теги: #харків #шахрай

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 27.06.2023
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові

Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові

19:45 24.06.2023
У Харкові за підозрою у вбивстві пацієнта затримано санітара психлікарні

У Харкові за підозрою у вбивстві пацієнта затримано санітара психлікарні

12:37 24.06.2023
Через ворожий ракетний удар у Харкові без газу залишилося близько 500 приватних будинків - Синєгубов

Через ворожий ракетний удар у Харкові без газу залишилося близько 500 приватних будинків - Синєгубов

09:07 24.06.2023
Окупанти обстріляли Харків і чотири райони області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли Харків і чотири райони області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

04:34 13.06.2023
Окупанти атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження

Окупанти атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження

21:24 08.06.2023
Терехов закликав харків'ян долучитися до збору допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Терехов закликав харків'ян долучитися до збору допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

08:37 06.06.2023
Унаслідок нічних ракетних ворожих ударів по Харкову перебито водогін у центрі міста, постраждалих немає

Унаслідок нічних ракетних ворожих ударів по Харкову перебито водогін у центрі міста, постраждалих немає

22:58 05.06.2023
Після пошкодження аміакопроводу забруднення повітря у Куп'янську не зафіксовано, у прикордонних населених пунктах району тривають заміри – Синєгубов

Після пошкодження аміакопроводу забруднення повітря у Куп'янську не зафіксовано, у прикордонних населених пунктах району тривають заміри – Синєгубов

21:57 05.06.2023
У Куп'янському районі Харківщини в результаті ворожих обстрілів пошкоджено аміакопровід

У Куп'янському районі Харківщини в результаті ворожих обстрілів пошкоджено аміакопровід

17:35 05.06.2023
Третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон"

Третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України розпочне роботу наступного тижня - Костін

У Празі повідомили про збільшення поставок озброєнь Україні цього року

Кабмін оголосив догану Кличку і Попку

Можливий підрив ЗАЕС окупантами не призведе до наслідків, які можна порівняти з Чорнобильською аварією, - голова ДІЯРУ

Заарештовано майно дружини Медведчука на 303 млн грн - прокуратура

ОСТАННЄ

Єрмак вірить у постачання Україні далекобійної зброї

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України розпочне роботу наступного тижня - Костін

У Празі повідомили про збільшення поставок озброєнь Україні цього року

Звільнення на бахмутському напрямку ускладнюється системою інженерних споруд, збудованих свого часу українцями - Маляр

Кабмін оголосив догану Кличку і Попку

Камишіна визначено відповідальним за питання, пов'язані з укриттями - Шмигаль

Можливий підрив ЗАЕС окупантами не призведе до наслідків, які можна порівняти з Чорнобильською аварією, - голова ДІЯРУ

У російському полоні перебуває 126 жінок - Мінреінтеграції

Заарештовано майно дружини Медведчука на 303 млн грн - прокуратура

СБУ затримала в Лимані "головного інженера Росенерго", який відключив мирне населення від електрики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА