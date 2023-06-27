Модальність проведення Глобального саміту миру обговорюється - Жовква

Радник голови Офісу президента Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником з питань національної безпеки, дипломатичним радником глави уряду Іспанії Еммою Апарісі, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Триває обговорення модальностей проведення Глобального саміту миру з реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського. Вона є запорукою досягнення стійкого та справедливого миру в Україні та світі. Ми вдячні значній кількості країн за готовність долучитися до її практичної реалізації, зокрема, виступивши країною, що приймає Глобальний саміт миру", - зазначив Жовква.

Сторони домовилися активізувати спільні зусилля, щоб розширити коло держав-учасниць наступних консультацій у такому форматі.

Під час розмови окрему увагу було приділено головуванню Іспанії в Раді ЄС у другому півріччі 2023 року.

"Маємо всі передумови, щоб місія Іспанії з головування в Раді Європейського Союзу в другій половині 2023 року стала історичною. Розраховуємо, що підтримка та лідерство Іспанії на Європейському континенті, підкріплені успіхами України щодо наближення до ЄС, ознаменуються запрошенням України до перемовин з Євросоюзом наприкінці поточного року", - зазначив Жовква.

Сторони також обговорили очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі. Жовква наголосив, що "ключовим його результатом має стати надання Україні чіткої перспективи членства в Альянсі, щойно це дозволять обставини, а також надійних гарантій безпеки на перехідний період".

Сторони обмінялися думками щодо контактів між лідерами Іспанії та України в найближчій перспективі.