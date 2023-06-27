Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1,4 тис. назв населених пунктів

Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України.

"На виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з усіх регіонів України", - ідеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що на підставі пропозицій членів робочої групи Нацкомісія визначила перелік назв сіл, селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним і словотворчим нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов'язані з російською імперською політикою в Україні.

З переліком населених пунктів можна ознайомитись за посиланням: https://mova.gov.ua/dokumenti/rozyasnennya/cherven-2023/rishennia-230-vid-22-chervnia