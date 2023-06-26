Події

20:34 26.06.2023

В Івано-Франківську розшукують зловмисника, який поранив людину пострілом із вікна

1 хв читати
В Івано-Франківську розшукують зловмисника, який поранив людину пострілом із вікна

В Івано-Франківську в понеділок удень зловмисник вистрілив із вікна та поранив людину.

Як повідомила поліція Івано-Франківської області у фейсбуці, 26 червня о 17:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про постріли на вулиці Симоненка в Івано-Франківську.

"Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні", - повідомив з місця події начальник обласної поліції Сергій Беспалько.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти.

"На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби та наряди поліції", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #франківськ #постріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 12.04.2022
Кабмін передав Івано-Франківський драмтеатр у сферу управління Мінкультури

Кабмін передав Івано-Франківський драмтеатр у сферу управління Мінкультури

08:29 13.03.2022
Ворог завдав третій ракетний удар по аеропорту Івано-Франківська - мер

Ворог завдав третій ракетний удар по аеропорту Івано-Франківська - мер

13:45 11.03.2022
Мер Івано-Франківська попросив жителів трьох районів міста залишити свої помешкання через небезпеку обстрілів

Мер Івано-Франківська попросив жителів трьох районів міста залишити свої помешкання через небезпеку обстрілів

08:04 11.03.2022
Ворог завдав удару по Івано-Франківську - мер

Ворог завдав удару по Івано-Франківську - мер

11:50 26.10.2020
На виборах мера Івано-Франківська Марцінків набирає 84%, Шкутяк - 6,7%, Сербин - 3,6% - опитування ГО "Центр розвитку ініціатив"

На виборах мера Івано-Франківська Марцінків набирає 84%, Шкутяк - 6,7%, Сербин - 3,6% - опитування ГО "Центр розвитку ініціатив"

11:12 16.10.2020
У Запоріжжі з пневматичної гвинтівки стріляли в автівку кандидата в депутати міськради

У Запоріжжі з пневматичної гвинтівки стріляли в автівку кандидата в депутати міськради

13:51 22.07.2019
В Івано-Франківській області перемогла кандидат від "Свободи" Савчук, упевнено лідирує Іванчук і кандидат "Слуги народу" Андрійович

В Івано-Франківській області перемогла кандидат від "Свободи" Савчук, упевнено лідирує Іванчук і кандидат "Слуги народу" Андрійович

11:41 19.06.2016
Помер екс-голова Івано-Франківської ОДА

Помер екс-голова Івано-Франківської ОДА

09:46 11.03.2016
Яценюк у п'ятницю відвідає Івано-Франківську область

Яценюк у п'ятницю відвідає Івано-Франківську область

20:48 27.08.2013
Страх перед відповідальністю за можливу екологічну небезпеку не дозволив депутатам проголосувати за УРП із Chevron - голова облради

Страх перед відповідальністю за можливу екологічну небезпеку не дозволив депутатам проголосувати за УРП із Chevron - голова облради

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загроза балістичної атаки в Запорізькій області

Зеленський відвідав позиції військ на бердянському напрямку

Маляр: Завдання максимум РФ - зупинити наш наступ за будь-яку ціну

США у вівторок можуть оголосити про пакет військової допомоги для України на $500 млн

Ворог зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

ОСТАННЄ

Загроза балістичної атаки в Запорізькій області

Зеленський відвідав позиції військ на бердянському напрямку

У Великій Британії розпочався комплекс тренувань у межах серії навчань "Сі Бриз"

Окупанти обстріляли прикордонні території Сумщини

Піротехніки обстежили майже третину сільгоспземель пріоритетного очищення

Ткаченко про українських артистів: Краще "перевзутися", ніж продовжувати виступати в Росії

Маляр: Завдання максимум РФ - зупинити наш наступ за будь-яку ціну

Ткаченко виступає за регулярні зустрічі з представниками громадськості

США у вівторок можуть оголосити про пакет військової допомоги для України на $500 млн

Ткаченко вважає періодичну появу петицій із закликом звільнити його нормальним демократичним процесом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА