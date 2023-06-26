В Івано-Франківську розшукують зловмисника, який поранив людину пострілом із вікна

В Івано-Франківську в понеділок удень зловмисник вистрілив із вікна та поранив людину.

Як повідомила поліція Івано-Франківської області у фейсбуці, 26 червня о 17:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про постріли на вулиці Симоненка в Івано-Франківську.

"Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні", - повідомив з місця події начальник обласної поліції Сергій Беспалько.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти.

"На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби та наряди поліції", - зазначено в повідомленні.