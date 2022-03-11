Ворог завдав удару по Івано-Франківську - мер

В Івано-Франківську вранці у п'ятницю також були вибухи, атакували аеропорт, повідомив мер Руслан Марцинків.

"Ворог завдав удару по Франківську. У Франківську були вибухи. Працюють військові та ДСНС. Деталі з часом! Розбираємось, чому не спрацювала система тривоги. Реагуйте на сирени. Не поширюйте фото та відео вибухів!", - написав мер у Facebook

"Сталися вибухи в нашому аеропорту. Зберігайте спокій, працюють відповідні служби. В районі аеропорту тимчасово обмежили рух транспорту", - сказав Марцинків у відеозверненні.