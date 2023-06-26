Події

07:40 26.06.2023

Після відходу води окупанти намагаються повертатися на свої позиції на лівому березі Дніпра, але їхній рух ускладнюють розкидані мінні поля

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Після відходу води окупанти намагаються повертатися на свої позиції на лівому березі Дніпра, але їхній рух ускладнюють розкидані мінні поля

Російські окупанти намагаються повернутися на позиції, які займали до руйнування дамби Каховської гідроелектростанції, однак, їхній рух ускладнюють розкидані мінні поля, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Зараз, коли вода повертається фактично в русло і навіть відступає глибше в його межах, противник намагається повертатися на свої позиції. Для них це ускладнено через те, що карта мінних полів їхня змінилася суттєво. Велика вода розкидала їхні ж мінні загородження, які вони намостили вздовж лівого берега набагато глибше", - заявила вона.

За словами Гуменюк, окупантам доводиться розміновувати території перед тим, як повертатися.

До того ж, зазначила вона, перебування окупантів на лівому березі Дніпра ускладнюється, бо "посилюється системність нарощування кишкових інфекцій", а також вони мають великі перебої з питною водою і складну логістику.

 

 

 

Теги: #фронт #гуменюк

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