Двоє дітей постраждало в результаті масованої атаки на Дніпропетровщину

Двоє неповнолітніх, віком 9 і 16 років, постраждали внаслідок масованої атаки росіян на Дніпропетровську область у ніч на суботу, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Ворог масовано атакував Дніпропетровщину. За попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники захисники з ПВК "Схід" збили. На жаль, є й влучання в Дніпро. І знову мета рашистських злочинців - приватний сектор", - написав Лисак.

І наголосив: "відомо про 8 постраждалих, серед них двоє - діти. Хлопці 9 і 16 років. Четверо осіб госпіталізовані".

Повідомляється, що ворожою атакою було повністю знищено 4 приватні будинки, ще 25 - пошкоджено, до них і 5 господарських будівель. На місці прильоту виникла пожежа, яку успішно погасили.

"Понівечено майже два десятки авто та газопровід. Ще один "приліт" - по інфраструктурному об'єкту. Там теж є руйнування", - повідомив Лисак.

Він зазначив, що агресор кілька разів обстріляв і Нікопольський район із важкої артилерії. Під ударом - Марганецька громада та Нікополь. У місті зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, обійшлося без постраждалих.