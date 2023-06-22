Окупанти атакували Кривий Ріг, є пошкодження

Російські окупанти атакували Кривий Ріг у ніч проти четверга, є пошкодження, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Олександр Вілкул.

"Уночі країна-терорист ракетами та ударними БПлА знову атакувала Україну, зокрема й Криворізький район. Внаслідок ракетного удару пошкоджено 10 приватних житлових будинків, господарську споруду, гаражі, газопровід, водопровід, ЛЕП, автомобілі. Але головне - без втрат", - написав він у телеграм-каналі.

Вілкул уточнив, що це вибухи, які всі чули вночі.

Також очільник МВА повідомив, що в Нікопольському районі ворог із важкої артилерії обстріляв Нікополь. Наслідки уточнюються. Без втрат.

Вілкул додав, що вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи міста працюють стабільно.

"Водопостачання з Південного водосховища вже 14 днів здійснюється виключно на резервах - тому максимально економимо воду", - додав він.