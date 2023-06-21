Події

11:57 21.06.2023

Зеленський запросив учасників конференції з відновлення відвідати Україну

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Зеленський запросив учасників конференції з відновлення відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський запросив учасників конференції з відновлення відвідати країну.

"Будуючи Україну, ми будуємо набагато більше, ніж одну країну. Ми будуємо світ таким, яким він буде за життя нашого покоління і після нас. Чи буде він мирним? Чи буде він стабільним? Чи буде він демократичним? Це залежить від кожного з нас. Запрошую всіх в Україну!" - сказав він, виступаючи в середу через відеозв'язок на конференції в Лондоні.

"До речі, Ріші, ми давно не бачилися в Києві...", - додав він, звертаючись до прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Теги: #відновлення #конференція #зеленський

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