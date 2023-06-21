Події

08:08 21.06.2023

Ліквідовано 540 окупантів, 35 БПЛА, 32 артилерійських систем, 9 танків, 21 бронемашину, 32 артсистеми і 22 од. автомобільної та спецтехніки

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Ліквідовано 540 окупантів, 35 БПЛА, 32 артилерійських систем, 9 танків, 21 бронемашину, 32 артсистеми і 22 од. автомобільної та спецтехніки

Сили оборони ліквідували 540 окупантів, 35 БПЛА, 32 артилерійські системи, 9 танків, 21 бронемашину, 1 реактивну систему залпового вогню, 35 БПЛА та 22 од. автомобільної та спецтехніки, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 222000 (+540) осіб ліквідовано, танків - 4006 (+9) од, бойових броньованих машин - 7771 (+21) од, артилерійських систем - 3920 (+32) од, РСЗВ - 615 (+1) од, засобів ППО - 375 (+3) од, літаків - 314 (+0) од, гелікоптерів - 306 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3428 (+35), крилаті ракети - 1214 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6667 (+22) од, спеціальна техніка - 539 (+8)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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