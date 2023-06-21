Події

06:55 21.06.2023

21 червня: Яке сьогодні свято

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21 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 483 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 483 RUSSIAN AGRESSION

21 червня відзначають Міжнародний день йоги, Всесвітній день гідрографії, Всесвітній день гуманізму, Всесвітній день жирафа, Всесвітній день рукостискання, Свято музики, Міжнародний день скейтбордингу, День денного світла.

В Україні - День працівника служби контролю за регульованими цінами, День скіфської пекторалі, у Канаді - День корінних народів, у Польщі - День підприємця, у Німеччині - День сну, у США - День штату Нью-Гемпшир.

Православна церква вшановує пам'ять великомученика Феодора Стратилата.

День пекторалі

Пектораль із Товстої могили або Золота пектораль - нагрудна прикраса скіфського царя IV століття до н.е., вагою 1150 грамів, діаметром - 30,6 см.

На думку вчених, пектораль була виготовлена грецькими майстрами-торевтами на замовлення скіфської знаті в другій чверті IV століття до н.е. в ювелірних майстернях Афін або Пантікапея.

Пектораль знайшли 21 червня 1971 року під час археологічних досліджень центрального поховання в кургані скіфського періоду Товста Могила поблизу міста Покров Дніпропетровської області. Керували експедицією українські вчені-археологи Борис Мозолевський та Євген Черненко. Вони виявили у двох гробницях численні золоті прикраси, серед яких була і пектораль. Її, разом із залізним мечем у піхвах, оздоблених золотою пластиною, батогом і горитом, знайшли в короткому коридорі, що з'єднував похоронну камеру із вхідною ямою.

Національний музей історії України оголосив 21 червня Днем пекторалі.

Ще цього дня:

1963 - Кардинал Джованні Монтіні обраний понтифіком Римської католицької церкви Папою Павлом VI.

Іменини: Марта, Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір.

Теги: #21червня

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06:11 21.06.2022
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