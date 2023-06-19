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08:31 19.06.2023

ЗС України ліквідували 630 окупантів, один вертоліт, п’ять танків, шість бронемашин, 18 артсистем і 12 БПЛА

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ЗС України ліквідували 630 окупантів, один вертоліт, п’ять танків, шість бронемашин, 18 артсистем і 12 БПЛА

Збройні сили України за добу ліквідували 630 окупантів, 1 вертоліт, 5 танків, 6 бронемашин, 18 артсистем і 12 безпілотників, повідомив Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано, танків - 3989 (+5) од, бойових броньованих машин - 7735 (+6) од, артилерійських систем - 3865 (+18) од, РСЗВ - 610 (+0) од, засобів ППО - 370 (+6) од, літаків - 314 (+0) од, гелікоптерів - 305 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3383 (+12), крилаті ракети - 1211 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6613 (+42) од, спеціальна техніка - 526 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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