Україна продовжує вести наступальні операції в напрямку Запорізької області, західної частини Донецької області та навколо Бахмута - британська розвідка

Українські сили продовжують вести наступальні операції і домоглися невеликих успіхів у напрямку Запорізької області, західної частини Донецької області та навколо Бахмута, ідеться у зведенні, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Останніми днями тривали запеклі бої, найбільші були зосереджені в Запорізькій області, західній частині Донецької області та навколо Бахмута. На всіх цих напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та домоглася невеликих успіхів", - йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю вранці.

Британська розвідка зазначає, що окупаційні війська часто проводять "відносно ефективні оборонні операції" на півдні. Водночас обидві сторони зазнають великих втрат, однак російські втрати, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні.