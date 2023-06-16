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18:44 16.06.2023

Бельгія передасть Україні бронетехніку в межах чергового пакета допомоги - глава Міноборони

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Бельгія передасть Україні бронетехніку в межах чергового пакета допомоги - глава Міноборони

Рада міністрів Бельгії в п'ятницю, 16 червня, схвалила 15-й пакет допомоги Україні, повідомила міністерка оборони Людивін Дедондер, передає телеканал RTBF.

"Бельгія закупить і поставить українським силам бронетранспортери, в цьому випадку гусеничні бронетранспортери типу M113, які бельгійська армія зняла з озброєння понад десять років тому. Бельгійська промисловість відновить транспортні засоби до робочого стану перед доставкою в Україну", - зазначено в повідомленні.

Денодер нагадала, що військова допомога, яку надає Бельгія, є частиною координації між союзниками, що входять до контактної групи з підтримки України, і спрямована на задоволення конкретних запитів українських збройних сил.

"Підтримка України - це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на максимально можливе задоволення потреб на місцях. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці", - заявила міністерка.

Джерело: https://www.rtbf.be/article/guerre-en-ukraine-le-conseil-des-ministres-approuve-le-15e-paquet-daides-a-lukraine-11214478

Теги: #бельгія #військова_допомога

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