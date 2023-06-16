Події

17:35 16.06.2023

На таврійському напрямку українські воїни просунулися від 200 м до 1 км у бік противника

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На таврійському напрямку українські воїни просунулися від 200 м до 1 км у бік противника

Українські сили на таврійському напрямку продовжують наступальні дії, внаслідок яких закріплюються на досягнутих рубежах, є просування ЗСУ від 200 м до 1 км у бік противника, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Зокрема це стосується мелітопольського, бердянського та маріупольського напрямків. Тут відбуваються наші контратаки та робота на флангах контратак на окремих ділянках фронту. Це зумовлює просування від 200 метрів до кілометрів у бік противника", - сказав Шершень у відеозверненні на Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку у фейсбуці.

Речник зазначив, що ворог створив оборонні інженерні загородження, і кожен метр звільнених територій дається українським захисникам із великими труднощами.

"Російські окупаційні війська на півдні України чинять шалений опір, подекуди на окремих відрізках першої лінії підтягують резерви з другої лінії своєї оборони", - наголосили в Силах оборони.

У свою чергу в районі Авдіївки підрозділи Сил оборони обороняються, ситуація там без змін.

Як зазначив речник, противник продовжує штурмові дії із завданням оволодіти Мар'їнкою та створити умови для захоплення Авдіївки. Українські захисники відбили всі атаки ворога на околицях Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Теги: #зсу #сили_оборони

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