16 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 478 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 478 RUSSIAN AGRESSION

16 червня відзначають Міжнародний день сімейних грошових переказів, Міжнародний день африканської дитини, День морської черепахи, День свіжих овочів, Міжнародний день біотехнолога.

В Ірландії - День Блума, День інженера в Аргентині, Фестиваль рок-музики "Пінк-поп" у Нідерландах, Фестиваль піци в Неаполі.

Католицька церква святкує День Найсвятішого Серця Ісуса.

Православна церква вшановує память святого Лукиліяна.

Міжнародний день сімейних грошових переказів

Вимушені залишати свою сім'ю і країну та їхати на заробітки за кордон люди, яких називають трудовими мігрантами, регулярно відправляють додому грошові перекази (тобто перекази для сім'ї або сімейні). Ці суми для сім'ї трудового мігранта відіграють дуже велику роль, становлячи часом до 60 % сімейного бюджету. Це ті гроші, заробити які у себе на Батьківщині мігранту дуже важко, а часом просто неможливо.

Віддаючи належне праці мігрантів, Міжнародний Фонд сільськогосподарського розвитку за підтримки Генеральної Асамблеї ООН ініціював заснування нової міжнародної дати.

У 2015 році вперше було відзначено Міжнародний день сімейних грошових переказів. Заснований з ініціативи Міжнародного Фонду сільськогосподарського розвитку - спеціальної структури в рамках ООН, цей день відзначається щорічно 16 червня. Проголошення Дня було схвалено Генеральною Асамблеєю ООН у червні 2018 року.

Засновано автомобільну компанію "Форд Мотор"

16 червня 1903 року молодий американський інженер Генрі Форд, заручившись підтримкою групи фінансистів, заснував свою власну автомобільну фірму "Форд Мотор Компані", що стала згодом однією з найбільших у світі.

Сьогодні компанія є четвертим у світі виробником автомобілів за обсягом випуску за весь час існування.

Фестиваль піци в Неаполі

Фестиваль піци в Неаполі "Pizzavillage" - це головний фестиваль піци у світі та одна з найяскравіших подій Італії. Він проходить влітку і триває трохи більше тижня, стаючи місцем паломництва всіх любителів цієї відомої італійської страви. Традиційно на цю подію з'їжджаються гості з багатьох країн світу. На кілька днів увесь Неаполь наповнюється неповторними ароматами базиліку, моцарели та свіжої випічки.

Піца - візитна картка і їстівний символ Італії, в самій же Італії, піца - це символ Неаполя, який офіційно вважається її батьківщиною і, принаймні, на думку самих неаполітанців, лише там вона справжня. Демонструючи свою любов і дбайливе ставлення до цієї страви, італійці щороку вшановують її на фестивалі піци.

Як свідчить історія, 1889 року король Італії Умберто I з дружиною Маргаритою Савойською, відвідавши Неаполь, виявили бажання скуштувати чогось простого, але оригінального. І найкращий піцайоло міста приготував їм селянську страву - піцу, де начинка з помідорів, моцарели і базиліка символізувала італійський триколор. Незважаючи на простоту "сільської" їжі, королівське подружжя залишилося дуже задоволеним, а сама королева після візиту написала лист подяки. Як жест у відповідь, з дозволу королеви, вподобану страву назвали "Маргарита". Саме з неї і почалася історія піци, потім з'явилися й інші її види. Але одним із найбільш популярних у всьому світі сортів піци і сьогодні є "Маргарита".

Ще цього дня:

1903 - Створено компанію Ford Motor;

1919 - Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Лист голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі;

1934 - У Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ);

1940 - СРСР в ультимативній формі пред'явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і запровадження в ці країни додаткових радянських підрозділів. Наступного дня Червона Армія окупувала Естонію і Латвію;

1998 - Уперше в прямому ефірі в Інтернеті були показані пологи. 40-річна американка з Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон.

Церковне свято

Православна церква відзначає день пам'яті святого Лукиліяна, який жив в Антіохії в 3 столітті. У зрілі роки він був язичницьким жрецем, але у поважному віці звернувся до християнства і прийняв хрещення, а потім почав проповідувати і своїм красномовством навернув багатьох язичників до Христа. Однак, за доносом іудеїв його схопили, били палицями, а потім ув'язнили. Там Лукиліян зустрів чотирьох отроків - Клавдія, Іпатія, Павла і Діонісія. Вони також прийняли віру в Христа.

Переслідувачі, бажаючи стратити Лукиліяна і чотирьох отроків, кинули їх у піч. За переказами, Господь зберіг їх неушкодженими. Після цього мучеників відіслали до Візантії, де святого Лукиліяна розіп'яли на хресті, а отроків обезголовили. Свідком їхнього подвигу стала свята діва Павла, яка піклувалася про в'язнів-християн. Після їхньої загибелі вона продовжувала своє служіння вірі.

Католицька церква: Свято Найсвятішого Серця Ісуса

Свято Найсвятішого Серця Ісуса відзначають у п'ятницю, на 19-й день після П'ятидесятниці і, відповідно, на восьмий день після свята Тіла і Крові Христових. Темою свята є любов Бога, явлена нам у серці Його, вдячність за неї та дароване спасіння. Саме Ісус є джерелом спокутуваної милосердної та цілющої любові, яка дає спокуту і яка допомагає нам самим зростати в любові до Христа, а через нього і в любові до всіх ближніх.

Слід зазначити, що біблійне розуміння слова "серце" не збігається із загальноприйнятим сучасним тлумаченням. У сучасній культурі серце є символом почуттів, тоді як у єврейській мові, і, відповідно, мисленні, серце означає глибинну сутність людини, а також її наміри та рішення. Серце людське - джерело свідомої вільної особистості, котра мислить, місце остаточних рішень і неписаного Закону Божого.

Іменини: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло,