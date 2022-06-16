16 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 113 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 113 RUSSIAN AGRESSION

16 червня відзначають Міжнародний день сімейних грошових переказів, Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день африканської дитини та День свіжих овочів. В Аргентині – День інженера, День Блума в Ірландії, в ПАР – День молоді, а в Англії – День Сассекса.

Православна церква вшановує пам'ять святого Лукиліана, в католицькій церкві Свято Тіла та Крові Христових.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Міжнародний день сімейних грошових переказів

У 2015 році вперше було відзначено Міжнародний день сімейних грошових переказів, започаткований за ініціативи Міжнародного Фонду сільськогосподарського розвитку (МФСР) – спеціальної структури в рамках ООН. Проголошення Дня було схвалено Генеральною Асамблеєю ООН у червні 2018 року.

Висуваючи ініціативу заснування нової міжнародної дати, МФСР мав на меті полегшити становище людей у країнах шляхом надання їм підтримки у здійсненні грошових переказів сім'ї за умови, що хтось з її членів змушений стати трудовим мігрантом.

Вимушені залишати свою сім'ю та країну та їхати на заробітки люди, які регулярно відправляють додому грошові перекази. Ці суми, які у великих містах та країнах можуть видатися незначними, для сім'ї трудового мігранта відіграють важливу роль, оскільки становлять часом до 60% сімейного бюджету. Це ті гроші, заробити які у себе на Батьківщині мігранту дуже важко, а часом просто неможливо.

У 2019 році кількість міжнародних мігрантів, людей, які проживають у країні, відмінній від країни їх народження, досягла 244 млн осіб. Двісті мільйонів є економічними мігрантами. Ними було переведено понад півтрильйона доларів США 800 млн членів їхніх сімей, які проживають у країнах із низьким та середнім рівнем доходу. Сукупна сума грошових переказів більш ніж утричі перевищує обсяги офіційної допомоги з метою розвитку, і навіть перевищує обсяги прямих іноземних інвестицій. Ці гігантські цифри складаються з невеликих сум 200 або 300 доларів США, які мігранти регулярно надсилають своїм родинам..

Віддаючи належне праці мігрантів, Міжнародний Фонд сільськогосподарського розвитку за підтримки Генеральної Асамблеї ООН ініціював заснування нової міжнародної дати.

Міжнародний день африканської дитини

Щорічно 16 червня за ініціативи Організації африканської єдності у світі відзначається Міжнародний день африканської дитини, відомий також як День захисту дітей Африки.

Дата була обрана у зв'язку з трагічними подіями, що відбулися 16 червня 1976 в ПАР. Того дня тисячі чорношкірих школярів вийшли на вулиці поселення на південно-західній околиці Йоганнесбурга — Совето — з вимогами підвищити якість шкільної освіти та обстоюючи право навчання рідною мовою.

Сотні молодих африканців були розстріляні силами урядової охорони. Протягом двох наступних тижнів понад сто людей було вбито та понад тисячу отримали поранення. Згідно офіційних даних, з 16 червня 1976 до 28 лютого 1977 року під час повстання внаслідок поліцейських розстрілів загинуло 575 людей і було заарештовано близько 6 тисяч.

З 2011 року на заходах Дня було вирішено приділяти особливу увагу тяжкому становищу безпритульних дітей, кількість яких на континенті, за деякими оцінками, становить 30 мільйонів. Термін "безпритульні діти" досить часто піддається критиці, але ЮНІСЕФ так характеризує таких дітей: "вони живуть у міському (урбаністичному) середовищі; мають батьків чи інших родичів, зв'язок із якими слабкий чи відсутній; змушені виживати, шукаючи при цьому різні методи; бачать у житті надворі єдино можливий спосіб існування, вулиця їм замінює сім'ю і стає місцем соціальної активності; вони живуть із ризиком для життя і схильні до багатьох небезпек".

Як відомо, безпритульні діти є найбільш слабозахищеними у світі, вони багаторазово зазнають насильства, експлуатації, фізичного та морального приниження.

Плата за навчання ще одна велика проблема для багатьох африканських дітей. Незважаючи на зусилля та допомогу благодійних організацій, і сьогодні існує непереборний бар'єр між законом та дійсністю.

Всесвітній день морських черепах

16 червня проводять Всесвітній день морських черепах. Проходить під егідою провідної у світі незалежної природоохоронної організації WWF, щоб привернути увагу громадськості до проблем загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми.

День Блума в Ірландії

Четвер 16 червня 1904 року увійшов до історії літератури як День Блума. Цього дня відбувається дія роману ірландського письменника Джеймса Джойса "Улісс", а названо свято на честь головного героя роману - дублінського єврея Леопольда Блума.

Є думка, що цього дня, 16 червня 1904 року, відбулося перше побачення Джойса та його майбутньої дружини Нори Барнакл, у зв'язку з чим письменник і вирішив увічнити цей день у своєму творі.

1904-й став роком розлучення Джойса з батьківщиною. Він переїхав до Європи, але забрав Ірландію в серці. І, власне, із цього моменту все написане ним стане одним великим спогадом.

Фестиваль електронної музики Sonar

Фестиваль електронної музики Сонар – щорічний міжнародний музичний фестиваль, який традиційно відбувається у червні у Барселоні (Іспанія). Він є одним з найбільших на планеті подій у сфері електронної музики та знаменитим брендом Барселони.

Це триденний фестиваль, який з 1994 року розпочинається у середині червня – у четвер і закінчується в вихідні. Причому музику виконують три дні і три ночі безперервно. Варто зазначити, що Sonar це не лише фестиваль розширеної електронної музики та мультимедійного мистецтва, а й форум сучасного мистецтва.

За час існування він став живою легендою. Сюди приїжджають зірки електронної музики планетарного масштабу – прогресивні музиканти та ді-джеї, а тисячі шанувальників електронної танцювальної музики веселяться дні та ночі безперервно, спостерігають аудіовізуальні інсталяції, DJ-сети, виступи музичних гуртів та артистів.

Ще цього дня:

1903 - Створено компанію Ford Motor;

1903 - Молодий фармацевт Калеб Бредхем із Нью-Берна (штат Північна Кароліна) зареєстрував "Пепсі-колу";

1919 - Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Лист голові Директорії Сімону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі;

1934 - У Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Тоді ж було створено Спілку письменників України (СПУ);

1940 - СРСР в ультимативній формі пред'явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів та введення в ці країни додаткових радянських підрозділів. Наступного дня Червона армія окупувала Естонію та Латвію;

1998 - Вперше в прямому ефірі по Інтернету були показані пологи. 40-річна американка із Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон.

Церковні свята

Свято Тіла та Крові Христових

Свято Тіла та Крові Христових відзначається щорічно у четвер після Трійці і є урочистим святкуванням священної євхаристії порівняно з щоденною святою Месою.

Католицька церква розглядає євхаристію (таїнство причастя) як священний дар, залишений Христом своєї церкви, встановлений під час останньої вечері. Жертва, принесена Ісусом під виглядом хліба і вина в Єрусалимській світлиці, - це своєрідна "форма", в яку хресна жертва вдягається в житті Церкви. Святе причастя – це участь віруючих у жертві Христа, яка допомагає нам уподібнитися до Сина Божого.

Звичай урочистого шанування євхаристії бере свій початок у 1247 році у Льєжській єпархії Бельгії. У 1264 році папа Урбан IV надав цьому святу статусу загальноцерковного, дарувавши індульгенції всім, хто брав участь у святковій месі.

Чинонаслідування свята Тіла Христового написав Хома Аквінський, і текст цієї служби вважається одним з найкрасивіших у римському Бревіарії.

Свято, істинно релігійне за походженням, згодом стало у багатьох країнах справді народним святом. У ньому поєдналися сувора обрядовість церковної служби, церемоніальна хода та ігрові елементи, характерні для гучних дохристиянських свят. Існує гарна традиція – під час процесії розкидати пелюстки квітів.

День пам'яті святого Лукиліана

Цього дня православна церква відзначає день пам'яті святого Лукиліана, який жив у Антіохії у 3 столітті. У зрілі роки він був язичницьким жерцем, але до старості звернувся до християнства і прийняв хрещення, а потім почав проповідувати і своєю красномовністю звернув багатьох язичників до Христа. Однак, за доносом іудеїв його схопили, били палицями, а потім ув'язнили. Там Лукіліан зустрів чотирьох юнаків — Клавдія, Іпатія, Павла та Діонісія. Вони також відвернулися від язичництва і прийняли віру в Христа.

Переслідувачі, бажаючи страчувати Лукільяна і чотирьох юнаків, кинули їх у піч. За переказами, Господь зберіг їх неушкодженими. Після цього мучеників відіслали до Візантії, де святого Лукільяна розіп'яли на хресті, а юнаків обезголовили. Свідком їхнього подвигу стала свята діва Павла, яка дбала про в'язнів-християн. Після їхньої загибелі вона продовжувала своє служіння вірі.

Іменини: Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан