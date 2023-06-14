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16:04 14.06.2023

Сили оборони України: На бердянському напрямку ворог веде активну оборону, на авдіївському продовжує штурмові дії

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Сили оборони України: На бердянському напрямку ворог веде активну оборону, на авдіївському продовжує штурмові дії

Ворог продовжує штурмові дії з метою захоплення Мар'їнки та створення умов для захоплення Авдіївки, на бердянському напрямку веде активну оборону, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Сили оборони таврійського напрямку продовжують протистояти штурмам російських окупаційних військ на авдіївському напрямку, водночас на бердянському ворог веде активну оборону, намагаючись нівелювати тут наступальні дії підрозділів і військ нашого угруповання", - сказав Шершень у відеозверненні на Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку у фейсбуці в середу.

У Силах оборони наголосили, що російські окупанти продовжують штурмові дії з метою захоплення Мар'їнки та створення умов для захоплення Авдіївки. У Мар'їнці українські захисники відбили всі ворожі атаки.

За минулу добу противник 20 разів атакував позиції українських воїнів, зафіксовано 559 обстрілів.

"Орієнтовні втрати противника в зоні проведення операції Сил оборони таврійського напрямку вбитими та пораненими - 350 окупантів, семеро потрапили в полон", - повідомив Шершень.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про знищення та пошкодження 56 одиниць військової техніки противника на таврійському напрямку.

Теги: #війна #зсу #сили_оборони

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