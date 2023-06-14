14 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 476 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 476 RUSSIAN AGRESSION

14 червня відзначають Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера, Всесвітній день в'язання, День кавових зерен.

У США - День прапора, у Литві - День жалоби і надії, в Естонії - День жалоби і пам'яті, у Вірменії - день пам'яті жертв радянських репресій.

Православна церква вшановує пам'ять Юстина Філософа.

Всесвітній день донора крові

У травні 2005 року, під час Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, міністри охорони здоров'я різних країн світу одностайно ухвалили заяву про прихильність і підтримку добровільного донорства крові. У резолюції WHA58.13 вони ухвалили 14 червня кожного року проводити Всесвітній день донора крові, дата якого приурочена до дня народження Карла Ландштейнера (1868-1943) - австрійського лікаря та імунолога, Нобелівського лауреата, який відкрив групи крові у людини.

Міжнародний день блогера

Ідея проведення цього свята народилася в 2004 році. Одразу 500 людей із понад 40 країн, об'єднавшись, вирішили, що їм потрібен свій день - своєрідний символ дружніх стосунків між мережевими блогерами усього світу.

Блогер - людина, яка самостійно веде й адмініструє свій інтернет-щоденник, де регулярно розповідає про події свого життя, ділиться світлинами, висловлює свої думки, та власний погляд на нагальні проблеми.

Поряд із Міжнародним днем блогера у світі щорічно відзначають і так званий День блогу (Blog Day). Він проводиться 31 серпня. Цього дня кожен блогер публікує на своїй сторінці п'ять посилань на інші щоденники, присвячені різним темам.

У США - День прапора

14 червня 1885 року 19-річний шкільний учитель Бернард Сігранд уперше в історії США влаштував урочисту церемонію підняття американського прапора в маленькому містечку неподалік від Фредонії. Цього ж дня 1894 року губернатор Нью-Йорка наказав вивісити прапор на всіх громадських будівлях міста і закликав американців узяти участь у церемонії підняття прапора.

Незабаром з'явилася асоціація Дня американського прапора, яка закликала зробити це свято загальнонаціональним. У 1916 році американський президент Вудро Вільсон офіційно оголосив 14 червня Днем американського прапора.

13 червоно-білих смуг на американському прапорі означають тринадцять штатів, які спочатку об'єдналися і створили 1776 року США, а кількість зірок на синьому полі прапора відповідає числу штатів країни.

Ще цього дня:

1942 - На екрани США вийшов мультфільм Волта Діснея "Бембі";

1944 - За позовом Свідків Єгови Верховний суд США визнав незаконною обов'язкову процедуру віддання салюту американському прапору;

1951 - У Вашингтоні надійшов у продаж перший комп'ютер, створений у США - UNIVAC I;

1966 - Римська курія оголосила про припинення видання офіційного переліку книг ("Index librorum prohibitorum"), читання яких заборонено під загрозою відлучення від католицької церкви. Перелік видавався з 1559 року;

1982 - Закінчення Фолклендської війни, перемога Великої Британії.

1984 - Палата громад британського парламенту ухвалила нове законодавство про шлюб, яке дозволяє подружжю розлучитися за рік після одруження.

1985 - У Шенгені (Люксембург) було підписано договір між п'ятьма європейськими державами, що дістав назву "Шенгенської угоди".

1997 - На аукціоні "Сотбі" в Нью-Йорку примірник книги коміксів "Бетмен" 1939 року продається за $68 500;

1999 - Верховний суд США скасував 65-річну заборону на телерекламу казино;

2014 - Біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збивають літак Іл-76 ВПС України (загинули 49 військових, які перебували на борту);

2017 - У Лондоні у 27-поверховому будинку сталася пожежа, 12 людей загинули, близько 80 осіб поранено, інші зникли безвісти.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує святого Юстина Філософа (Юстин Великий, Юстин Римський) - ранньохристиянського мученика. Він першим прищепив християнській релігії поняття грецької філософії і поклав початок богословському тлумаченню історії. Юстин загинув, проповідуючи Святе Письмо в Римі.

Іменини: Василь, Віра, Вікторія, Гавриїл, Давид, Денис, Іван, Павло, Харита.