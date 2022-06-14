14 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 111 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 111 RUSSIAN AGRESSION

14 червня – Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера, Міжнародний банний день та День американського прапора.

Православна церква вшановує пам'ять святого Юстина Філософа.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Всесвітній день донора крові

Дата приурочена до дня народження Карла Ландштейнера (1868-1943) - австрійського лікаря та імунолога, Нобелівського лауреата, який відкрив групи крові у людини.

У заходах Дня беруть участь 193 держави-учасниці ООН, 186 національних товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, десятки добровільних донорських організацій та численні фахівці з переливання крові з усіх країн світу.

Міжнародний день блогера

Із 2004 року, 14 червня інтернет-спільнота відзначає Міжнародний день блогера.

Відразу 500 людей з більш ніж 40 країн, об'єднавшись, вирішили, що їм потрібен свій день — символ дружніх відносин між мережевими блогерами всього світу.

Блогер — людина, яка самостійно веде та адмініструє свій інтернет-щоденник, де регулярно розповідає про події свого життя, ділиться фотографіями, висловлює думки, щодо деяких нагальних на його погляд проблем.

Це свято робить людей, які пишуть у своїх блогах різними мовами, ближче і дає їм можливість підтримувати один одного та всіх користувачів мережі Інтернет. До спільноти блогерів може приєднатися кожен, хто має доступ до всесвітньої мережі, незалежно від статі, національності та віку.

Поряд із Міжнародним днем блогера у світі щорічно відзначається і так званий День блогу (Blog Day). Він проводиться 31 серпня. Цього дня кожен блогер публікує на своїй сторінці п'ять посилань на інші щоденники, присвячені різним темам.

День американського прапора

Щороку 14 червня у Сполучених Штатах Америки святкується День прапора, який американці дуже люблять і шанують.

Цього дня американці прикрашають удома прапори, тим самим виявляючи свій патріотизм. Особливий сплеск спостерігався у США після сумнозвісних подій 11 вересня 2001 року.

Зірково-смугастий прапор (Stars and Stripes) як офіційний прапор усіх вільних штатів Америки було затверджено Континентальним Конгресом в 1777 році, в розпал війни за незалежність. А ідея щорічно відзначати День прапора бере свій початок із 1885 року. Коли шкільний вчитель організував його для учнів у Фредонії, у загальноосвітній школі у Вісконсині, щоб святкувати 14 червня як "День народження прапора".

1894 року губернатор Нью-Йорка видав указ про те, що святкування 14 червня Дня прапора має відображатися й на громадських будівлях. Саме тоді прапори почали вивішувати дома. В Іллінойсі з метою агітації та організації свята було засновано Організацію, відому як Асоціація Дня Прапора. 14 червня 1894 року під заступництвом цієї організації вперше відсвяткували День прапора у більшості громадських шкіл у штаті Чикаго за участю більш ніж 300 тисяч дітей.

У зв'язку з цими десятиліттями святкувань у штатах та в окремих куточках країни, річниця затвердження прапора у 1777 році була у 1916 році офіційно проголошена Президентом Вудро Вільсоном як День прапора. Після цього День прапора святкувався багато років у різних громадах. 1949 року президент Трумен підписав Акт Конгресу, який затверджував 14 червня Національним Днем прапора.

У США запатентовано наждачний папір

Перший наждачний папір з'явився ще в стародавньому Китаї. Робили її з подрібнених раковин, насіння та піску, а потім за допомогою натурального клею приклеювали до пергаменту та шліфували металеві або дерев'яні поверхні. У деяких народів як шліфувальна використовувалася акуляча шкіра.

У 1833 році англієць Джон Океї вигадав прототип "наждачки", нанісши на пергамент подрібнене скло. Класичний же "наждак" був запатентований 14 червня 1834 Айзеком Фішером-молодшим у США. Головним тут було застосування як абразивів карбіду кремнію або оксиду алюмінію, простіше кажучи, дрібних камінців, що чудово годилися для обробки різних поверхонь.

У 1902 році п'ятеро друзів-американців вирішили добувати корунд - особливо твердий кристал, що застосовується у промисловості. Те, що вони вважали корундом, насправді виявилося низькосортним мінералом. Вирішуючи, що ж з ним робити, партнери створили вологостійкий наждачний папір і започаткували створення великої промислової компанії 3M. А в 1916 році її фахівці винайшли вдосконалений тип водонепроникного наждачного паперу, відомого як Woterdry. За її допомогою стали полірувати поверхню автомобілів.

Відомі випадки і нетрадиційного використання наждачного паперу. Іспанський художник Хуан Міро малював на ньому свої картини. А в "Балеті Наждакового паперу" М.Моріса вона використовувалася як музичний інструмент.

Декларація з довкілля та розвитку

Конференція ООН з довкілля та розвитку, що проходила у Ріо-де-Жанейро з 3 до 14 червня 1992 року, стала найбільшою екологічною акцією останнього десятиліття 20 століття. У ній взяли участь представники понад 170 країн світу – це загалом понад 8 тисяч делегатів, а також близько 3 тисяч представників неурядових міжнародних організацій.

Девіз конференції – "Наш останній шанс врятувати планету" – якнайкраще відбив актуальність і важливість вирішуваних тут завдань, а ухвалені рішення визначили багато напрямів міжнародної політики 1990-х років, затвердивши низку концептів, що нині складають основу європейського просторового розвитку (наприклад, сталий розвиток).

На Конференції в Ріо-де-Жанейро було затверджено "Заяву про принципи глобального консенсусу з управління, збереження та сталого розвитку всіх видів лісів", а також відкриті для підписання дві найважливіші глобальні угоди: Рамкову конвенцію про зміну клімату та Конвенцію про біологічну різноманітність.

Ще цього дня:

1940 – СРСР висунув Литві ультиматум з вимогою відставки уряду, арешту кількох міністрів та посилення радянської військової присутності в країні; наступного дня радянські війська окупували Литву;

1995 - Загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню в Будьонівску (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори;

1997 - На аукціоні "Сотбі" у Нью-Йорку екземпляр книги коміксів "Бетмен" (1939) було продано за $68 500;

2014 - Біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту;

2017 - У Лондоні загорівся 27 поверховий будинок. 12 людей загинуло, близько 80 людей поранено, інші зникли безвісти.

Церковне свято

Православна церква вшановує святого Юстина Філософа (він же Юстин Великий, Юстин Римський) — ранньохристиянського мученика. Він першим прищепив християнській релігії поняття грецької філософії та започаткував богословське тлумачення історії. Юстин загинув, проповідуючи Святе Письмо в Римі.

Іменини: Василь, Віра, Вікторія, Гаврило, Давид, Денис, Іван, Павло, Харитя.