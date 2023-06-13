Ворог намагається повернути під свій контроль деокуповане село Макарівку, стираючи його з лиця землі - Сили оборони України

На таврійському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій у районах Мар'їнки та Авдіївки, а також намагається повернути під свій контроль звільнену Макарівку на Донеччині, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Російські загарбники намагаються повернути під свій контроль деокуповане село Макарівку, стираючи його з лиця землі - застосовуючи авіацію, артилерію, навіть були спроби задіяти "Солнцепек" (ТОС). Наразі в цьому населеному пункті тривають стабілізаційні дії, які здійснюють морпіхи 35 окремої бригади імені контр-адмірала Михайла Остроградського", - сказав Шершень у відеозверненні на сторінці Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку у фейсбуці.

Він зазначив, що на таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій у районах Мар'їнки та Авдіївки, а також відзначається веденням активної оборони на новопавлівському та времіївському напрямках.

У Силах оборони повідомили, що на мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 атак ворога в околицях міста Мар'їнки. Російські терористи завдали авіаударів по околицях Старомихайлівки та Красногорівки.

"Загалом минулої доби противник 21 раз атакував наші позиції. Зафіксовано 512 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 504 вогневих завдання", - наголосив Шершень.

За його словами, ворог має значні втрати. За добу вбитими, пораненими, полоненими ним втрачено майже чотири роти.

Крім того, знищено та пошкоджено 33 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, за його словами, ворог втратив: гелікоптер Ка-52, 6 танків, 4 одиниці БМП, 3 транспортери МТ-ЛБ, гаубиці "Мста С" і "Мста Б", САУ "Гвоздика" і "Акація", ЗРК "Тор" і "Бук М2", безпілотники "Орлан 10" і "Ласточка М".

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=717592927037829