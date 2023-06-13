Події

10:26 13.06.2023

На бахмутському напрямку українські сили просуваються вперед, ворог втрачає позиції - Сирський

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На бахмутському напрямку українські сили просуваються вперед, ворог втрачає позиції - Сирський

На бахмутському напрямку українські сили продовжують вести оборонну операцію й просуватися вперед, ворог втрачає позиції, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію на бахмутському напрямку. Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах", - написав він у телеграм-каналі.

Сирський також навів слова з Міноборони Великої Британії про те, що "Росія втрачала по солдату за кожні 48 см територій у Бахмуті" та розмістив відповідне відео.

 

Теги: #бахмут #сирский

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