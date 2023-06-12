Події

15:56 12.06.2023

Україна отримає ще п'ять систем Patriot до кінця 2024 року - ЗМІ

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Україна отримає ще п'ять систем Patriot до кінця 2024 року - ЗМІ

Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує наростити обсяги виробництва до 12 систем за рік, пише "Європейська правда" з посиланням на виконавчого директора компанії Грега Гейса.

В інтерв'ю The Wall Street Journal Гейс повідомив, що Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п'ять систем до кінця наступного року. "Ми були вражені його ефективністю", - сказав Гейс про Patriot.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США в п'ятницю оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України. Як повідомляється на сайті Пентагону, це пакет на загальну суму до 2,1 мільярда доларів, який містить критично важливі засоби протиповітряної оборони і боєприпаси, зокрема додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot.

 

Теги: #patriot #raytheon_technologies

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