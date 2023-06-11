Події

11:11 11.06.2023

Окупанти обстріляли з "Градів" Богоявленку Вугледарської громади - голова Донецької ОВА

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Окупанти обстріляли з "Градів" Богоявленку Вугледарської громади - голова Донецької ОВА

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Град" Богоявленку Вугледарської громади на Волноваському напрямку, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку тричі під обстріли потрапила Курахівська громада: Курахове, Гостре і Острівське. Також ворог ударив Градами по Нетайловому Очеретинської громади і Красногорівці", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді ворог обстріляв Торецьк, Щербинівку та Північне. Унаслідок обстрілу в громаді поранено 1 людину, пошкоджено 9 будинків і 4 об'єкти інфраструктури, також 1 будинок пошкоджено в Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку в Лимані через ворожі обстріли поранено 2 особи, пошкоджено 5 будинків і 2 господарські споруди, також зруйновано 2 нежитлові будівлі в Сіверську.

Загалом за добу внаслідок обстрілів окупантів поранення дістали 8 жителів Донецької області.

Теги: #обстріл #донецька_область

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