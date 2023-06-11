ЗС України ліквідували 980 окупантів, 37 БПЛА, 33 од. автотехніки, 24 бронемашини, 19 артилерійських систем, 17 танків і 7 крилатих ракет противника

ЗС України ліквідували 980 окупантів, 37 БПЛА, 33 од. автомобільної техніки, 24 бронемашини, 19 артилерійських систем, 17 танків і 7 крилатих ракет противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06. 23 орієнтовно склали: особового складу близько 215640 (+980) осіб ліквідовано, танків - 3926 (+17) од, бойових броньованих машин - 7631 (+24) од, артилерійських систем - 3736 (+19) од, РСЗВ - 601 (+1) од, засоби ППО - 362 (+0) од, літаків - 314 (+0) од, гелікоптерів - 299 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3300 (+37), крилаті ракети - 1183 (+7), кораблі - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6461 (+33) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 509 (+2)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.