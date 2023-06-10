Події

11:09 10.06.2023

Сили оборони просунулися до 1,4 км на деяких ділянках за добу

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Сили оборони просунулися до 1,4 км на деяких ділянках за добу

Сили оборони України на низці ділянок фронту просунулися на відстань до 1,4 км, знищили 138 окупантів, їхню техніку і 8 складів із боєприпасами, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ми намагаємося... завдавати по ворогу ударів, контратакуємо. За добу вдалося на різних ділянках просунутися до 1400 м", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в суботу вранці.

За його словами, окупанти вибудовують оборону і паралельно намагалися контратакувати українські сили, "але всі ці спроби зазнали невдачі".

"Ворог, звичайно ж, веде активну оборону, намагається стріляти по наших підрозділах - 330 разів бив ствольною реактивною артилерією по наших підрозділах, 8 авіаударів завдав. Загалом відбулося 6 бойових зіткнень, під час яких ми знищили 138 окупантів, 236 дістали поранень, одного взяли в полон. Знищено також самохідну артилерійську установку "Гвоздика", три бронеавтомобілі, гаубицю Д-30, зенітну гармату С-60, безпілотний апарат "Зала", 8 складів із боєприпасами та 7 авто, які підвозили боєприпаси та зброю", - розповів Череватий.

Теги: #війна #зсу #сили_оборони

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