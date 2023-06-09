Росіяни свідомо обстрілюють Херсон та громади області – Зеленський

Російські війська абсолютно усвідомлено продовжують обстрілювати Херсон і громади області, вже затоплені внаслідок теракту на Каховській ГЕС, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч із четверга на п'ятницю.

"Вони обстрілюють навіть точки евакуації, що є вже таким поривом зла, на яке, мабуть, жодні терористи у світі, окрім російських, не йшли", - сказав він.

За його словами, окупанти повністю кинули на свавілля людей на лівобережній частині Херсонщини. "Там уже другу добу тільки розширюється катастрофа. І це теж абсолютно усвідомлений вибір російського керівництва", - сказав він, зазначивши, що "немає зараз у світі тих, хто не побачив би, що Росією керують нелюди. Нелюди, які особисто є найбільшою катастрофою на планеті сьогодні”.