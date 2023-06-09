Зеленський не став говорити про результати боїв на півдні та сході – "озвучувати не сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський не став говорити про результати боїв на півдні та сході країни.

"Авдіївка, Мар'їнка, весь схід, ситуація на півдні, ситуація після підриву росіянами дамби нашої рідної Каховки... бачимо кожну деталь, але озвучувати не сьогодні", - сказав він у відеозверненні в ніч із четверга на п'ятницю.

"Донецька… дуже жорстокі бої, але є результат. Я вдячний усім, хто забезпечує цей результат. Бахмут, молодці. Крок за кроком. Дякуємо кожному нашому воїну", - сказав він.

