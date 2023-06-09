Події

00:57 09.06.2023

Зеленський не став говорити про результати боїв на півдні та сході – "озвучувати не сьогодні"

1 хв читати
Зеленський не став говорити про результати боїв на півдні та сході – "озвучувати не сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський не став говорити про результати боїв на півдні та сході країни.
"Авдіївка, Мар'їнка, весь схід, ситуація на півдні, ситуація після підриву росіянами дамби нашої рідної Каховки... бачимо кожну деталь, але озвучувати не сьогодні", - сказав він у відеозверненні в ніч із четверга на п'ятницю.
"Донецька… дуже жорстокі бої, але є результат. Я вдячний усім, хто забезпечує цей результат. Бахмут, молодці. Крок за кроком. Дякуємо кожному нашому воїну", - сказав він.
 

Теги: #україна #відеозвернення #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:00 09.06.2023
Росіяни свідомо обстрілюють Херсон та громади області – Зеленський

Росіяни свідомо обстрілюють Херсон та громади області – Зеленський

00:03 09.06.2023
При заощадливому споживанні запасу води вистачить на півтора місяці - голова ОВА

При заощадливому споживанні запасу води вистачить на півтора місяці - голова ОВА

23:58 08.06.2023
Зеленський зустрівся з Сирським, Тарнавським та Комаренко

Зеленський зустрівся з Сирським, Тарнавським та Комаренко

23:17 08.06.2023
Кулеба та Блінкен обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС, військову допомогу та саміт НАТО

Кулеба та Блінкен обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС, військову допомогу та саміт НАТО

22:57 08.06.2023
В Уманському районі рятувальники ліквідували наслідки вечірнього обстрілу

В Уманському районі рятувальники ліквідували наслідки вечірнього обстрілу

16:22 08.06.2023
В України дуже хороші перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 км - Резніков

В України дуже хороші перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад 1000 км - Резніков

15:27 08.06.2023
Зеленський відвідав постраждалі від затоплення райони Миколаївщини

Зеленський відвідав постраждалі від затоплення райони Миколаївщини

14:05 08.06.2023
До завершення війни країни НАТО не вводитимуть свої війська в Україну - Кулеба

До завершення війни країни НАТО не вводитимуть свої війська в Україну - Кулеба

12:02 08.06.2023
Франція відправить Україні близько 10 тонн обладнання та гуманітарних вантажів для допомоги в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

Франція відправить Україні близько 10 тонн обладнання та гуманітарних вантажів для допомоги в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

11:23 08.06.2023
Зеленський прибув до Херсонської області

Зеленський прибув до Херсонської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни свідомо обстрілюють Херсон та громади області – Зеленський

Зеленський зустрівся з Сирським, Тарнавським та Комаренко

В Уманському районі рятувальники ліквідували наслідки вечірнього обстрілу

В Україні буде створено експертну групу щодо притягнення Росії до відповідальності за екоцид

В Уманському районі зафіксовано два прильоти, попередньо вісім осіб постраждали

ОСТАННЄ

В Україні буде створено експертну групу щодо притягнення Росії до відповідальності за екоцид

В Уманському районі зафіксовано два прильоти, попередньо вісім осіб постраждали

Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 104 см

З підтоплених територій Херсонської області евакуйовано 2339 осіб, із них 120 дітей - МВС

Міносвіти оголосило про проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2024"

Терехов закликав харків'ян долучитися до збору допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Потрібен єдиний алгоритм для підтримки постраждалих від російської агресії людей

Кулеба поінформував новообраного главу МЗС Туреччини про наслідки катастрофи на Каховській ГЕС

Google посилює вимоги до перебування співробітників в офісі

В Українську Донецької області може бути застосовано примусову евакуацію дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА