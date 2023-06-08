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18:14 08.06.2023

Влада Одещини закликає жителів утриматися від перебування на узбережжі моря: до берегів виносить сміття, боєприпаси та загиблих тварин

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Влада Одещини закликає жителів утриматися від перебування на узбережжі моря: до берегів виносить сміття, боєприпаси та загиблих тварин

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Одещини утриматися від відвідування берегів Чорного моря через появу там сміття та небезпечних предметів унаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції.

"Через вибух на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря. Уздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття. Виявляють тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю і здоров'ю жителів регіону", - сказав Кіпер у своєму відеозверненні, розміщеному в телеграм-каналі обладміністрації в четвер.

За його словами, органи місцевої та державної влади роблять усе необхідне для ліквідації наслідків та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Голова обладміністрації наголосив, що роботу з очищення акваторії Чорного моря вже розпочато.

"У зв'язку з цим звертаюся з проханням до жителів Одеського регіону утриматися від перебування на узбережжі моря, у тому числі пляжах, до завершення робіт із ліквідації наслідків. Запевняю: ситуація контрольована", - сказав Кіпер.

 

Теги: #море #забруднення #одеська_область

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