Унаслідок підриву Каховської ГЕС вода відрізала Кінбурнську косу від великої землі

Окупована Кінбурнська коса водою відрізана від материка, зокрема, повністю затоплено дорогу, що з'єднувала півострів із материком, повідомили в Південному офісі держпідприємства "Ліси України" в середу ввечері.

"Станом на вечір 07.06 поблизу села Геройське дорога, що з'єднувала півострів із материком, повністю затоплена - Кінбурн відрізаний від великої землі", - інформує Південний лісовий офіс на сторінці у фейсбуці.

Зазначається, як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок наприкінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплено приблизно за 50 годин після прориву дамби.

"З коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо", - стверджують у повідомленні.

Також, Офіс інформує про масштабні лісові пожежі на півострові, посилаючись на дані автоматизованої системи "Пожежі".