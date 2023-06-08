Події

07:53 08.06.2023

Унаслідок підриву Каховської ГЕС вода відрізала Кінбурнську косу від великої землі

1 хв читати

Окупована Кінбурнська коса водою відрізана від материка, зокрема, повністю затоплено дорогу, що з'єднувала півострів із материком, повідомили в Південному офісі держпідприємства "Ліси України" в середу ввечері.

"Станом на вечір 07.06 поблизу села Геройське дорога, що з'єднувала півострів із материком, повністю затоплена - Кінбурн відрізаний від великої землі", - інформує Південний лісовий офіс на сторінці у фейсбуці.

Зазначається, як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок наприкінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплено приблизно за 50 годин після прориву дамби.

"З коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо", - стверджують у повідомленні.

Також, Офіс інформує про масштабні лісові пожежі на півострові, посилаючись на дані автоматизованої системи "Пожежі".

 

 

 

Теги: #кінбурнська_коса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:27 06.06.2023
Кім: Підтоплення Кінбурнської коси за даними ДСНС не буде, але може підтопити дорогу

Кім: Підтоплення Кінбурнської коси за даними ДСНС не буде, але може підтопити дорогу

08:12 28.11.2022
Окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу

Окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу

23:48 18.11.2022
ЗС України уразили живу силу ворога на Кінбурнській косі

ЗС України уразили живу силу ворога на Кінбурнській косі

13:42 14.05.2022
На півдні України російські загарбники знищують унікальну заповідну Кінбурнську косу

На півдні України російські загарбники знищують унікальну заповідну Кінбурнську косу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СИЛИ ОБОРОНИ ЛІКВІДУВАЛИ 730 ОКУПАНТІВ, 28 АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СИСТЕМ, 16 БРОНЕМАШИН, 18 ТАНКІВ І 15 БПЛА ПРОТИВНИКА

За добу окупанти завдали 5 ракетних і 48 авіаційних ударів, на лінії фронту було 30 бойових зіткнень

Окупанти не були готові до наслідків підриву Каховської ГЕС, зазнали втрат особового складу, провізії та техніки

Українська авіація 23 рази атакувала місця зосередження окупантів, знищено чотири БПЛА і чотири пункти управління

Ми маємо притягнути до відповідальності окупантів за підрив Каховської ГЕС

ОСТАННЄ

СИЛИ ОБОРОНИ ЛІКВІДУВАЛИ 730 ОКУПАНТІВ, 28 АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СИСТЕМ, 16 БРОНЕМАШИН, 18 ТАНКІВ І 15 БПЛА ПРОТИВНИКА

Руйнування Каховської ГЕС змінило географію на лінії фронту

Росіяни 17 разів обстріляли прикордоння Сумської області, пошкоджено адміністративні будівлі та церкву

Біля Бахмута ЗС України облаштували близько 20 км оборонних споруд, під час боїв ліквідували 21 тис. "вагнерівців"

У Баштанському районі Миколаївської області підтоплено 16 населених пунктів, із них евакуйовано 284 людини, зокрема 62 дитини

Світовий банк проведе експрес-оцінку збитків від руйнування Каховської ГЕС і потреб України

Запорізька АЕС через кілька тижнів може залишитися без рівня води, необхідного для охолодження реакторів

Французькі депутати підтримали ідею виділити 413 млрд євро за сім років для модернізації армії

Вода біля Каховської ГЕС забрала безліч протипіхотних мін, які тепер загрожують підтопленим районам

У результаті руйнування Каховської ГЕС близько 20 тис. осіб потребують переселення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА