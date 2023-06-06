Кім: Підтоплення Кінбурнської коси за даними ДСНС не буде, але може підтопити дорогу

Підтоплення Кінбурнської коси за даними ДСНС не буде, але є ймовірність підтоплення дороги, півострів може тимчасово стати островом, повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Підтоплення Кінбурнської коси за даними ДСНС не буде, але може (теоретично) підтопити дорогу і тимчасово півострів може стати островом. Без паніки. Працюємо в тісній співпраці з Херсонськими колегами", йдеться в повідомленні у вівторок уранці.