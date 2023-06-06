ЗАЕС зупиняє постачання для другорядних споживачів води, постачання з водосховища вистачить ще приблизно на 3 доби - гендиректор МАГАТЕ

Підрив Каховської ГЕС у Херсонській області наразі безпосередньо не загрожує Запорізькій АЕС (ЗАЕС), проте може з часом призвести до проблем у системі водяного охолодження ЗАЕС, заявив гендиректор МАГАТЕ раді керівників агентства у вівторок.

"Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження протягом тривалого часу може призвести до розплавлення палива і виходу з ладу аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосередньої загрози для безпеки станції немає", - сказав він.

Гроссі уточнив, що вода потрібна для основної системи водяного охолодження, що забезпечує, зокрема, відведення залишкового тепла від реакторів і залишкового тепла від басейнів витримки, а також охолодження аварійних дизель-генераторів під час їхньої роботи.

За його словами, співробітники МАГАТЕ на ЗАЕС були проінформовані про те, що підрив греблі в Новій Каховці наразі призводить до зниження води у водосховищі приблизно на 5 см/год. Він уточнив, що вода у водосховищі була на позначці 16,4 м о 8:00, і якщо вона опуститься нижче 12,7 м, то вже не зможе надходити на станцію.

"У ISAMZ (місії МАГАТЕ на ЗАЕС) повідомили, що ЗАЕС докладає всіх зусиль, щоб закачати якомога більше води до каналів охолодження і супутніх систем. Також на ЗАЕС зупиняються другорядні споживачі води, щоб скоротити водоспоживання", - зазначив Гроссі.

Він додав, що існує кілька альтернативних джерел води, зокрема, великий ставок-охолоджувач, розташований вище, і оскільки реактори були зупинені протягом багатьох місяців, передбачається, що цього ставка буде достатньо для забезпечення водою для охолодження протягом декількох місяців. Агентство підтвердить це найближчим часом, уточнив гендиректор.

"Тому життєво важливо, щоб цей ставок-охолоджувач залишався недоторканним. Нічого не має бути зроблено, щоб потенційно підірвати його цілісність", - наголосив Гроссі.

Він також підтвердив плани відвідати станцію особисто наступного тижня.