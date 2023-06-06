Голова Дніпропетровської ОВА: Рівень води у водосховищі швидко падає, майже 15 см на годину

У зв'язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС і греблі, рівень у водосховищі швидко падає, приблизно 15 сантиметрів на годину, крім того, ворог обстріляв 3 громади Дніпровської області з "Граду" і важкої артилерії, є пошкодження інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"День почався з надзвичайної ситуації. Рашистські терористи підірвали Каховську ГЕС і греблю. У водосховищі швидко падає рівень води. Щогодини - майже на 15 сантиметрів. За ніч Нікопольщина пережила п'ять обстрілів. Ворог гатив по Мирівській громаді з "Граду", по Червоногригорівській та Нікополю - з важкої артилерії. Місту дісталося найбільше. Там пошкоджено 5 багатоповерхівок, дитячий майданчик, авто, газопровід. Повсюди обійшлося без постраждалих. Також агресор спрямував на Нікопольський район безпілотники. Ця атака провалилася завдяки захисникам із ПВК "Схід". Вони приземлили два "шахеди". У небі над областю цієї ночі наші захисники збили і крилату ракету. Дякую за роботу", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.