Росіяни знову обстріляли Нікополь, пошкоджено гімназію та спортшколу, один приватний будинок повністю зруйнований

Російські війська знову обстріляли Нікополь - пошкоджено гімназію і спортивну школу, дев'ять приватних будинків, один зруйнований повністю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог знову обстріляв Нікополь. Артилерійські снаряди понівечили дев'ять приватних будинків, один – зруйнували вщент", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За його даними, розбито господарську споруду, авто та лінії електропередачі, пошкоджено гімназію і спортшколу.

"Минулося без загиблих та постраждалих", - написав Лисак.