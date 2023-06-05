Події

19:58 05.06.2023

Росіяни знову обстріляли Нікополь, пошкоджено гімназію та спортшколу, один приватний будинок повністю зруйнований

1 хв читати
Росіяни знову обстріляли Нікополь, пошкоджено гімназію та спортшколу, один приватний будинок повністю зруйнований

Російські війська знову обстріляли Нікополь - пошкоджено гімназію і спортивну школу, дев'ять приватних будинків, один зруйнований повністю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог знову обстріляв Нікополь. Артилерійські снаряди понівечили дев'ять приватних будинків, один – зруйнували вщент", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За його даними, розбито господарську споруду, авто та лінії електропередачі, пошкоджено гімназію і спортшколу.

"Минулося без загиблих та постраждалих", - написав Лисак.

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 05.06.2023
Кількість поранених від ворожого обстрілу Балаклії зросла до дев'яти осіб, троє з них у важкому стані

Кількість поранених від ворожого обстрілу Балаклії зросла до дев'яти осіб, троє з них у важкому стані

13:13 05.06.2023
Окупанти завдали авіаудару по житлових кварталах Берислава, поранено двох мирних жителів

Окупанти завдали авіаудару по житлових кварталах Берислава, поранено двох мирних жителів

07:47 05.06.2023
Нікополь протягом ночі зазнав двох обстрілів, розбито житлові будинки та лінію електропередач

Нікополь протягом ночі зазнав двох обстрілів, розбито житлові будинки та лінію електропередач

20:55 04.06.2023
Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Чугуєва, постраждалих немає

Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Чугуєва, постраждалих немає

22:04 03.06.2023
Шестеро людей постраждали внаслідок вибуху в одній із громад Дніпропетровської області, серед них дитина

Шестеро людей постраждали внаслідок вибуху в одній із громад Дніпропетровської області, серед них дитина

14:34 03.06.2023
Унаслідок обстрілу прикордоння Сумської області загинув 85-річний чоловік

Унаслідок обстрілу прикордоння Сумської області загинув 85-річний чоловік

11:36 03.06.2023
Унаслідок ранкового обстрілу села на Харківщині загинув пенсіонер

Унаслідок ранкового обстрілу села на Харківщині загинув пенсіонер

19:54 02.06.2023
Ворог обстріляв Нікополь, постраждалих немає

Ворог обстріляв Нікополь, постраждалих немає

15:19 02.06.2023
У Комишувасі внаслідок російського обстрілу загинуло двоє людей, четверо поранені - Запорізька ОВА

У Комишувасі внаслідок російського обстрілу загинуло двоє людей, четверо поранені - Запорізька ОВА

07:41 02.06.2023
Окупанти вночі вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області

Окупанти вночі вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість поранених від ворожого обстрілу Балаклії зросла до дев'яти осіб, троє з них у важкому стані

Центр протидії дезінформації: Новина про "смерть" голови ГУР - черговий інформаційний "вкид" ворога

Українські сили просунулися в районі Бамута на декількох напрямках - Маляр

На бахмутському напрямку українські сили рухаються вперед - Сирський

Третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон"

ОСТАННЄ

БЕБ викрило посадовців військової адміністрації Гостомеля у привласненні 5 млн грн на відновленні

Нетаньягу після розмови з Маском доручив розробити національну політику Ізраїлю в галузі ШІ

Вантажний корабель Cargo Dragon вийшов на орбіту, взяв курс на МКС

Міноборони України про те, що відбувається в Білгородській області РФ: Ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозовано

Прем'єр Великої Британії про ідею призначення Воллеса генсеком НАТО: Його поважають, він багато зробив для альянсу

У Косово почали прибувати підкріплення сил НАТО

Колишній віцепрезидент США Пенс приєднався до президентських перегонів

Кулеба заявив про "чітке розуміння" того, з ким додатково потрібно працювати для ухвалення на саміті НАТО позитивних рішень

США виділяють $37 млн на посилення кіберстійкості України

У російській Новій Таволжанці вбито старшого оперативного угруповання Білгород

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА