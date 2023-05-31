Події

12:49 31.05.2023

Зеленський зустрівся з актором Мішею Коллінзом, який став послом UNITED24 з гуманітарного розмінування

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором Мішею Коллінзом, який відвідав Київ і став послом фандрейзингової платформи UNITED24 у напрямі "Гуманітарне розмінування", повідомляється на сайті глави Української держави в середу.

"Коли ми звільняємо від окупантів наші території, ми отримуємо багато проблем через заміновану місцевість. На сьогодні в нас понад 200 тисяч квадратних кілометрів замінованих територій. І ми відчуваємо великий дефіцит обладнання, щоб упоратися з такою великою територією", - розповів Зеленський.

Зі свого боку Коллінз повідомив, що його товариш - британський журналіст і фотограф Джайлс Дьюлі - свого часу в Афганістані наступив на вибуховий пристрій і втратив обидві ноги та руку, тож для нього допомагати в гуманітарному розмінуванні - це особисте питання. Дьюлі, який також був присутній на зустрічі, додав, що його фонд "Спадок війни" (Legacy of War Foundation) також збирає кошти на розмінування і вже став офіційним партнером платформи UNITED24 у Великій Британії.

Коллінз наголосив, що надзвичайно наснажений брати участь у цьому проєкті UNITED24. "Я відчуваю свою роль як амбасадора в тому, щоб поширювати інформацію й розповідати історію про те, що відбувається в Україні, для моєї аудиторії по всьому світу й привертати увагу, щоб світова підтримка України й надалі тривала", - наголосив актор.

Окрім зустрічі із Зеленським, у межах візиту Коллінз відвідає Чернігівську область, де ознайомиться з роботою українських саперів.

Теги: #актор #зеленський #united24

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