Події

10:42 31.05.2023

Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини в середу вранці поранено 8-річну дитину

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Унаслідок ворожого обстрілу Павлоградського району Дніпропетровської області в середу вранці поранено 8-річну дитину, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, вранці 31 травня 2023 року російські військові завдали удару по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Поранення отримав 8-річний хлопчик", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За інформацією прокуратури, пошкоджено приватний і двоповерховий будинки, транспортне підприємство та гаражі.

Наразі відбуваються першочергові заходи щодо фіксування злочину, вчиненого армією країни-агресора.

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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