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07:00 31.05.2023

За добу війська РФ завдали 64 авіаудари, 88 обстрілів із РСЗВ і ракетний удар

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За добу війська РФ завдали 64 авіаудари, 88 обстрілів із РСЗВ і ракетний удар

Минулої доби російська федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БпЛА "Shahed". Майже всі дрони було знищено, проте є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено житлові будинки, а також цивільну та адміністративну інфраструктуру, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загалом за минулу добу противник завдав 64 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в ранковому зведенні у фейсбуці у середу.

Зокрема, противник на сіверському та слобожанському напрямках минулої доби противник завдав авіаційного удару поблизу села Уди. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Атинське, Угроїди, Велика Писарівка Сумської області.

На куп'янському напрямку завдав авіаційних ударів у районах Котлярівки Харківської та Стельмахівки Луганської областей. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Західне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне - Донецької.

На бахмутському напрямку росіяни завдали авіаційного удару біля Веселого та ракетного - у Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Іванівське, Біла Гора, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове Донецької області. Завдав авіаударів поблизу Авдіївки.

На мар'їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар'їнка, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів у районах Водяного, Пречистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області; Садове, Комишани, Кізомис Херсонської області, Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області.

 

 

 

Теги: #війна #генштаб_зсу #зведення

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