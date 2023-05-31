31 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 462 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 462 RUSSIAN AGRESSION

31 травня відзначають Всесвітній день без тютюну, Міжнародний день бортпровідника, Всесвітній день блондинок, День народження велоспорту і Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом.

День пам'яті жертв політичних репресій і голоду в Казахстані.

Православна церква вшановує пам'ять Семи святих дів - семи мучениць та їхнього племінника Феодота Овсяника.

Цього дня, 1859 року, було запущено в роботу годинник, встановлений на лондонській вежі Біг-Бен.

Ще цього дня:

1911 - У Белфасті, Північна Ірландія, спущено на воду "Титанік";

1938 - Українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран і вцілів;

1946 - У Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова;

1989 - На установчій конференції в Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів;

2002 - У Японії та Південній Кореї стартував Чемпіонат світу з футболу;

2003 - Париж зустрів останній "Конкорд", після чого польоти цієї моделі було припинено.

День народження велоспорту

Датою народження велосипедного спорту у світі заведено вважати 31 травня 1868 року, коли на алеях парку паризького передмістя Сен-Клу було організовано першу велогонку на 2000 метрів. Переможцем перегонів став англієць Джеймс Мур.

Всесвітній день без тютюну

Всесвітня організація охорони здоров'я 1987 року оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну, який сьогодні входить до системи всесвітніх і міжнародних днів ООН.

Щорічно ВООЗ і партнери повсюдно відзначають цей День для широкого інформування про шкідливі та смертельні наслідки вживання тютюну і пасивного куріння, привертаючи увагу до небезпек для здоров'я, пов'язаних із вживанням тютюну, і закликаючи проводити держави ефективну політику зі зменшення масштабів споживання тютюну в будь-якій формі.

Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом

В останню середу травня в багатьох країнах світу проводиться Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом або Всесвітній день розсіяного склерозу.

Його заснували 2009 року за ініціативи Міжнародної Федерації товариств розсіяного склерозу з метою поширення інформації про це захворювання, його профілактику та лікування, а також для консолідації зусиль національних і регіональних організацій у рамках Глобального руху проти розсіяного склерозу.

Церковне свято

Цього дня вшановуються Сім святих дів - сім мучениць, які постраждали за віру на початку 4 століття, за часів гонінь імператора Діоклетіана на християн. Їхні страждання описані в житії мученика Феодота, який доводився племінником однієї з дів. Його пам'ять також відзначається сьогодні.

Іменини: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Денис, Христина, Лев, Макар, Михайло, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Федір, Федот, Юліан, Юлія.