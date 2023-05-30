Італія готує новий пакет військової допомоги
Італія готує новий, сьомий пакет військової допомоги для України, повідомляє La Repubblica.
"Готується новий пакет озброєнь для України. Це сьома поставка військової техніки до Києва", - йдеться в матеріалі La Repubblica, опублікованому у вівторок.
Як повідомляється, про це заявив міністр оборони Гвідо Кросетто на засіданні парламентського комітету з питань безпеки. "Міністр оборони Кросетто оголосив про майбутню відправку і докладно розповів про матеріали, які Рим відправить українській армії для захисту від російського вторгнення", - пише видання.
Що саме до нього ввійде, невідомо, оскільки італійські чиновники вирішили цю інформацію не розголошувати.