Події

20:45 30.05.2023

Італія готує новий пакет військової допомоги

1 хв читати
Італія готує новий пакет військової допомоги

Італія готує новий, сьомий пакет військової допомоги для України, повідомляє La Repubblica.

"Готується новий пакет озброєнь для України. Це сьома поставка військової техніки до Києва", - йдеться в матеріалі La Repubblica, опублікованому у вівторок.

Як повідомляється, про це заявив міністр оборони Гвідо Кросетто на засіданні парламентського комітету з питань безпеки. "Міністр оборони Кросетто оголосив про майбутню відправку і докладно розповів про матеріали, які Рим відправить українській армії для захисту від російського вторгнення", - пише видання.

Що саме до нього ввійде, невідомо, оскільки італійські чиновники вирішили цю інформацію не розголошувати.

 

Теги: #італія #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 28.05.2023
За тиждень понад три тисячі посилок було відправлено для ВПО з Луганщини

За тиждень понад три тисячі посилок було відправлено для ВПО з Луганщини

07:42 27.05.2023
Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом про надання крилатих ракет Taurus

Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом про надання крилатих ракет Taurus

13:58 26.05.2023
ТЧХУ допомагає постраждалим від російської ракетної атаки в Дніпрі

ТЧХУ допомагає постраждалим від російської ракетної атаки в Дніпрі

01:17 26.05.2023
Екс-прем'єр Австралії: Захід допомагає Україні, але українці переможуть завдяки любові до своєї країни

Екс-прем'єр Австралії: Захід допомагає Україні, але українці переможуть завдяки любові до своєї країни

00:01 26.05.2023
США збільшать військову допомогу на $300 млн

США збільшать військову допомогу на $300 млн

21:04 25.05.2023
Литва представила черговий пакет військової допомоги Україні на зустрічі у форматі "Рамштайн"

Литва представила черговий пакет військової допомоги Україні на зустрічі у форматі "Рамштайн"

18:29 24.05.2023
Японія передала Україні 100 автомобілів і 30 тис. готових харчових пайків для ЗСУ

Японія передала Україні 100 автомобілів і 30 тис. готових харчових пайків для ЗСУ

21:35 22.05.2023
ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

19:51 22.05.2023
Боррель: Я закликав міністрів прискорити постачання озброєння Україні та завершити роботу над новим траншем військової допомоги

Боррель: Я закликав міністрів прискорити постачання озброєння Україні та завершити роботу над новим траншем військової допомоги

07:44 22.05.2023
Аеропорт Катанії тимчасово не працює у зв'язку з виверженням вулкана Етна

Аеропорт Катанії тимчасово не працює у зв'язку з виверженням вулкана Етна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Запоріжжі за п’ять годин випала майже двомісячна норма опадів, підтоплено підвальні приміщення житлових будинків, офісів та однієї з лікарень міста

5 серпня в Лондоні за ініціативи Шевченка і Зінченка пройде футбольний матч Game4Ukraine

США в середу оголосять про чергові обмеження щодо РФ - Блінкен

Глава МЗС Великої Британії: Україна має право захищатися від РФ і за межами своїх кордонів

СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції

ОСТАННЄ

Кулеба звернувся до 31 міністра закордонних справ країн НАТО перед їхньою зустріччю в Осло, назвавши три кроки до успіху саміту Альянсу у Вільнюсі

У Запоріжжі за п’ять годин випала майже двомісячна норма опадів, підтоплено підвальні приміщення житлових будинків, офісів та однієї з лікарень міста

5 серпня в Лондоні за ініціативи Шевченка і Зінченка пройде футбольний матч Game4Ukraine

США в середу оголосять про чергові обмеження щодо РФ - Блінкен

Столтенберг вважає можливим домовитися з питання членства Швеції в НАТО ще до липневого саміту

Російські війська ще п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 23 прильоти

Генсек НАТО: Західні країни не втомилися надавати допомогу Україні

Зеленський провів зустріч із делегацією американського аналітичного центру "Атлантична рада"

Королева Летиція нагородила ТЧХУ золотою медаллю Іспанського Червоного Хреста

Окупанти обстріляли Ківшарівку і Вовчанськ на Харківщині, поранено пенсіонера

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА