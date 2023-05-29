В Одеській області в результаті атаки РФ уламки збитого "шахеда" впали на територію порту

Унаслідок нічної повітряної атаки російських окупаційних військ ударними дронами типу "шахед", уламки збитих цілей впали на територію портової інфраструктури, повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина: близько чотирьох годин повітряної тривоги. Бойова робота ППО - відбиття "шахедної" атаки. Уламки збитого дрона впали на території портової інфраструктури. Більш детально - дещо пізніше", - написав Братчук у телеграм-каналі в понеділок уранці.