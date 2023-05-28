Окупанти здійснили артобстріл Мирівської громади на Дніпропетровщині

Російські окупаційні війська у вечір неділі здійснили артилерійський обстріл Мирівської громади Дніпропетровської області, а також атакували Марганецьку громаду дроном типу "шахед", наслідки з'ясовуються, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Надвечір ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії по території Мирівської громади. На місці працюють рятувальники. Марганецьку громаду окупанти атакували з дрона-камікадзе. Наслідки влучання з'ясовуються. В інших громадах було спокійно протягом дня", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.